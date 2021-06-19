Фукс привів до влади в Харкові несамостійних людей, - Михайло Добкін

Після того, як Геннадій Кернес захворів і не міг знаходиться в Харкові, Павло Фукс привів до влади в місті повністю несамостійне керівництво

Про це сьогодні, під час спілкування з харків'янами на відкритті локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін.

Він нагадав, що в Харкові "почалося бродіння", ще коли Кернес був живий, але його вже не було в місті. "Я розумів, що починається бродіння і людей, яких Гена (Геннадій Кернес) висував в "Блок Кернеса" на перші місця на виборах, починали відсувати. Почали з'являтися люди, які в принципі не могли раніше поруч з Геною стояти. Це були люди Авакова, це були люди Фукса, і вони ніколи політикою не займалися, вони всі були з бізнесу..."- розповів Добкін.

В результаті, за його словами, до влади в Харкові привели абсолютно несамостійне керівництво.

"У нас з'являється керівництво міста, яке несамостійне в прийнятті своїх рішень. Ось вони щось збираються зробити і будуть питати спочатку у команди Авакова, чи можна, потім біжать убік до Фукса... Раніше бігли, я думаю після вчорашніх санкцій скоро він і сам побіжить. Коли таке було?"- обурився Добкін.

Нагадаємо, 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій.

На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах харківського міського голови.

Також нагадаємо, що Павло Фукс приїхав з Росії в Україну в листопаді 2015 року, а президент Петро Порошенко надав йому українське громадянство.

ЗМІ писали, що бізнес Павла Фукса будувався в партнерстві з близьким до Петра Порошенка нардепом Олександром Грановським. У 2017 році журналісти-розслідувачі зафіксували спільні візити Фукса і Грановського в Адміністрацію Президента Петра Порошенка, а також в МВС, яке очолював Арсен Аваков. Сам Фукс визнавав багаторічну дружбу з Грановським. На парламентських виборах-2019 Олександр Грановський балотувався на мажоритарному окрузі в Харкові, де з побудовою виборчої кампанії йому допомагав Керівник президентського штабу Петра Порошенка Сергій Березенко.