На Донбасі загострення, ворог 12 разів стріляв із забороненої зброї
24 червня протягом доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Південного бойовики двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.
Крім того, в районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети, а поблизу Мар’їнки двічі відкрили вогонь зі 100-мм протитанкової гармати мт-12.
Поблизу Невельського окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру. Біля Красногорівки наші позиції збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
Також обстріли велися біля Старогнатівки та Водяного. В районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, - розповіли в штабі ООС.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в зоні проведення ООС було зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.