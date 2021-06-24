18:05  24 червня
До Ради проходять чотири партії – опитування
13:44  24 червня
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
18:02  24 червня
На Донбасі загострення, ворог 12 разів стріляв із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 18:02 170

На Донбасі загострення, ворог 12 разів стріляв із забороненої зброї

24 червня 2021, 18:02 170
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

24 червня протягом доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Південного бойовики двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.

Крім того, в районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети, а поблизу Мар’їнки двічі відкрили вогонь зі 100-мм протитанкової гармати мт-12.

Поблизу Невельського окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру. Біля Красногорівки наші позиції збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Також обстріли велися біля Старогнатівки та Водяного. В районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, - розповіли в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в зоні проведення ООС було зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС АТО обстріли Донбас війна

Окупанти обстріляли Водяне і поранили українського бійця
24 червня 2021, 17:12
Загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів
24 червня 2021, 08:11
Доба в ООС: шість порушень режиму "тиші" і провокація з безпілотником
23 червня 2021, 18:22
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua