На Донбассе обострение, враг 12 раз стрелял из запрещенного оружия

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24 июня в течение суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, возле населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку Южного боевики дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

Кроме того, в районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы, а вблизи Марьинки дважды открыли огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

Вблизи Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Новотошковского - из минометов 82-го калибра. У Красногоровки наши позиции вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также обстрелы велись возле Старогнатовки и Водяного. В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС было зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.