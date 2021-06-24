18:05  24 июня
В Раду проходят четыре партии – опрос
13:44  24 июня
Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
18:02  24 июня
На Донбассе обострение, враг 12 раз стрелял из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 18:02 170

На Донбассе обострение, враг 12 раз стрелял из запрещенного оружия

24 июня 2021, 18:02 170
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

24 июня в течение суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, возле населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку Южного боевики дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

Кроме того, в районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы, а вблизи Марьинки дважды открыли огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

Вблизи Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Новотошковского - из минометов 82-го калибра. У Красногоровки наши позиции вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также обстрелы велись возле Старогнатовки и Водяного. В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС было зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС АТО обстрелы Донбасс война

Оккупанты обстреляли Водяное и ранили украинского бойца
24 июня 2021, 17:12
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов
24 июня 2021, 08:11
Сутки в ООС: шесть нарушений режима "тишины" и провокация с беспилотником
23 июня 2021, 18:22
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua