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24 червня 2021, 08:29 775

На Київщині перепризначено голову однієї з РДА

24 червня 2021, 08:29 775
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім призначив голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області

Як передає RegioNews, відповідні розпорядження опубліковані на сайті президента.

Так, розпорядженням №505/2021-рп Мерзлюк Людмила Володимирівна була звільнена із цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону "Про місцеві державні адміністрації".

А наступним розпорядженням №506/2021-рп її заново було призначено головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Євгена Петрука з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області.

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