На Київщині перепризначено голову однієї з РДА
Президент України Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім призначив голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області
Як передає RegioNews, відповідні розпорядження опубліковані на сайті президента.
Так, розпорядженням №505/2021-рп Мерзлюк Людмила Володимирівна була звільнена із цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону "Про місцеві державні адміністрації".
А наступним розпорядженням №506/2021-рп її заново було призначено головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Євгена Петрука з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області.
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