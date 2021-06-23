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23 червня 2021, 21:55 65

В РНБО обговорили поширення в Україні індійського штаму: що вирішили

23 червня 2021, 21:55 65
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Фото: із відкритих джерел
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Рада Національної безпеки та оборони провела засідання через появу в Україні штаму коронавірусу "Дельта”, який розповсюдився із Індії

Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає RegioNews.

Учасники наради наголосили на необхідності запровадження додаткових ефективних протиепідемічних заходів, щоб попередити поширення цього штаму в Україні.

Також вирішили прискорити вакцинацію населення, особливо літніх людей.

Крім того, на засіданні РНБО вирішили вдосконалити вітчизняний протокол лікування коронавірусу та посилити готовність лікарень до масового захворювання COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.

Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

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