В РНБО обговорили поширення в Україні індійського штаму: що вирішили
Рада Національної безпеки та оборони провела засідання через появу в Україні штаму коронавірусу "Дельта”, який розповсюдився із Індії
Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає RegioNews.
Учасники наради наголосили на необхідності запровадження додаткових ефективних протиепідемічних заходів, щоб попередити поширення цього штаму в Україні.
Також вирішили прискорити вакцинацію населення, особливо літніх людей.
Крім того, на засіданні РНБО вирішили вдосконалити вітчизняний протокол лікування коронавірусу та посилити готовність лікарень до масового захворювання COVID-19.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.
Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".
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