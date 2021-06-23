В СНБО обсудили распространение в Украине индийского штамма: что решили

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Совет национальной безопасности и обороны провел заседание из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта", который распространился с Индии

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает RegioNews.

Участники совещания отметили необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить распространение этого штамма в Украине.

Также решили ускорить вакцинацию населения, особенно пожилых людей.

Кроме того, на заседании СНБО решили усовершенствовать отечественный протокол лечения коронавируса и усилить готовность больниц к массовой заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.

Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".