В СНБО обсудили распространение в Украине индийского штамма: что решили
Совет национальной безопасности и обороны провел заседание из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта", который распространился с Индии
Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает RegioNews.
Участники совещания отметили необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить распространение этого штамма в Украине.
Также решили ускорить вакцинацию населения, особенно пожилых людей.
Кроме того, на заседании СНБО решили усовершенствовать отечественный протокол лечения коронавируса и усилить готовность больниц к массовой заболеваемости COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.
Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".