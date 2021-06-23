У центрі вакцинації Києва всі місця на щеплення зайняті, залишилася жива черга

Фото: із відкритих джерел

У київському центрі COVID-вакцинації, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі, зайняті всі місця на 24-27 червня

Про це йдеться в повідомленні сервісу helsi.me, передає RegioNews.

Всі місця на вакцинацію 24-27 червня в Києві зайнято. Завтра вранці ми будемо інформувати про стан живої черги - щоб ви розуміли, як вона просувається і могли планувати свій час, якщо раптом не встигли забронювати місце онлайн", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на завтра в Києві очікується температура до +36, тому довге очікування в живій черзі небезпечне для здоров'я.

Громадян попередили, що якщо у них є запис на певний час через сервіс helsi.me, то потрібно прибути вчасно, щоб вакцинація була за графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні.