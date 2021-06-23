Стало известно, когда в "Нафтогазе" могут рассмотреть отстранение Витренко

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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" соберется на внеочередное заседание 24 июня, во время которого может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании, передает RegioNews.

Повестка дня заседания пока неизвестна. О том, что на внеочередном заседании будет рассматриваться этот вопрос, на прошлой неделе сообщила глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.

Сейчас я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - говорится в заявлении Споттисвуд.

Напомним, 15 июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выдало предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза".

В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд из-за предписания НАПК о незаконности его назначения.

Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.

Позже в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко из-за предписания НАЗК.