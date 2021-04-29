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29 квітня 2021, 13:51 22

Мустафа Найєм залишає "Укроборонпром": його посаду скоротили

29 квітня 2021, 13:51 22
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Він працював на цій посаді протягом двох років
Він працював на цій посаді протягом двох років
Фото: з відкритих джерел
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Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

Як передає RegioNews, про це Найєм написав на своїй сторінці в Facebook.

Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Проте наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - зазначив Найєм.

Найєм повідомив, що йде з посади без "каменя за пазухою" і буде продовжувати вболівати за реформу концерну. "Протягом двох років я робив те, що люблю, і відстоював те, у що вірю і що вважаю правильним", - зазначив він.

У самому ж "Укроборонпромі" прокоментували своє рішення так: "З метою оптимізації організаційної структури Концерну посада заступника генерального директора з активів буде ліквідована. В цілому штат "Укроборонпрому" буде оптимізований на 10%".

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" пояснили, чому масово розпродають оборонні підприємства.

Також повідомлялося, що "Укроборонпром" ліквідують і створять на його основі новий холдинг "Оборонні системи України".

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