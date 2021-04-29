Мустафа Найєм залишає "Укроборонпром": його посаду скоротили
Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".
Як передає RegioNews, про це Найєм написав на своїй сторінці в Facebook.
Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Проте наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - зазначив Найєм.
Найєм повідомив, що йде з посади без "каменя за пазухою" і буде продовжувати вболівати за реформу концерну. "Протягом двох років я робив те, що люблю, і відстоював те, у що вірю і що вважаю правильним", - зазначив він.
У самому ж "Укроборонпромі" прокоментували своє рішення так: "З метою оптимізації організаційної структури Концерну посада заступника генерального директора з активів буде ліквідована. В цілому штат "Укроборонпрому" буде оптимізований на 10%".
Нагадаємо, в "Укроборонпромі" пояснили, чому масово розпродають оборонні підприємства.
Також повідомлялося, що "Укроборонпром" ліквідують і створять на його основі новий холдинг "Оборонні системи України".