Взрыв в Белогородке: подозреваемому грозит пожизненное, он дает показания

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Мужчина, которого подозревают в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области, начал сотрудничать со следствием

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Что касается жестокого убийства в Белогородке, то подозреваемый задержан, он начал сотрудничество со следствием, его ожидает подозрение по части 2 статьи 115 УК - это убийство с особо отягчающими мотивами, и в дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда", - сказал Геращенко.

Он добавил, что если суд признает виновным подозреваемого, то ему могут дать пожизненное заключение.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Один человек погиб, двое жильцов, в том числе ребенок 2008 года рождения, попали в больницы.

Впоследствии стало известно, что взрыв устроил житель дома, который пытался скрыть жестокое убийство.