13:44  23 июня
Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов
10:39  23 июня
В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА
08:11  23 июня
Сутки на Донбассе: в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2021, 14:33 3442

Взрыв в Белогородке: подозреваемому грозит пожизненное, он дает показания

23 июня 2021, 14:33 3442
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Мужчина, которого подозревают в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области, начал сотрудничать со следствием

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Что касается жестокого убийства в Белогородке, то подозреваемый задержан, он начал сотрудничество со следствием, его ожидает подозрение по части 2 статьи 115 УК - это убийство с особо отягчающими мотивами, и в дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда", - сказал Геращенко.

Он добавил, что если суд признает виновным подозреваемого, то ему могут дать пожизненное заключение.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Один человек погиб, двое жильцов, в том числе ребенок 2008 года рождения, попали в больницы.

Впоследствии стало известно, что взрыв устроил житель дома, который пытался скрыть жестокое убийство.

подозрение пожар взрыв убийство Киевская область

Взрыв в Белогородке: на месте пожара найден труп, мужчину убили ножом
22 июня 2021, 17:09
Обвиняемый в убийстве Кирилла Тлявова остается под стражей - апелляционный суд
22 июня 2021, 16:08
Киев накрыла "Астраханская" песчаная буря, ее видно даже из космоса
22 июня 2021, 15:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua