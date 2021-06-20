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20 червня 2021, 18:04 38

На Донбасі бойовики двічі обстрілювали сили ООС, втрат немає

20 червня 2021, 18:04 38
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Фото: із відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі, за добу зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, в районі населеного пункту Старогнатівка бойовики здійснили обстріл українських військових зі стрілецької зброї.

В Луганській області сили ООС зафіксували ворожий безпілотнийк, він був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм”- йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що упродовж доби сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі тричі порушували режим "тиші".

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