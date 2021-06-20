На Донбассе боевики дважды обстреливали силы ООС, потерь нет

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Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе, за сутки зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе населенного пункта Старогнатовка боевики совершили обстрел украинских военных из стрелкового оружия.

В Луганской области силы ООС зафиксировали вражеский безпилотнийк, он был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди наших защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в течение суток саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим "тишины".