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17 червня 2021, 18:35 485

Для мешканців ОРДЛО та Криму скасували самоізоляцію та COVID-тести

17 червня 2021, 18:35 485
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Фото: із відкритих джерел
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З 17 червня в Україні спрощуються правила в'їзду для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму

Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби Юрій Лисюк, передає RegioNews.

За його словами, при перетині КПВВ не будуть вимагати негативний тест на COVID-19 або проходити самоізоляцію.

Для громадян України і для іноземців, які мають посвідки проживання — вони можуть слідувати на в'їзд і на виїзд без будь-яких додаткових документів. Для громадян України суттєво помінялось все. Відтепер громадяни України можуть виїжджати без самоізоляції, довідок та тестів, вони просто беруть свій паспорт і їдуть", - сказав Лисюк.

За його словами, також не потрібно більше встановлювати додаток "Дій Вдома". Послаблення обмежень стосуватиметься громадян України з тимчасово окупованих територій.

Що стосується КПВВ, постанова діє в повному обсязі і на адмінмежі з тимчасово окупованими територіями. Ми будемо просто пропускати громадян України, як і до карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль.

коронавірус ОРДЛО КПВВ самоізоляція ПЛР-тест

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