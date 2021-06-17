Для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и COVID-тесты

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С 17 июня в Украине упрощаются правила въезда для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма

Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Юрий Лысюк, передает RegioNews.

По его словам, при пересечении КПВВ не будут требовать отрицательный тест на COVID-19 или проходить самоизоляцию.

Для граждан Украины и для иностранцев, имеющих вид проживания - они могут следовать на въезд и на выезд без каких-либо дополнительных документов. Для граждан Украины существенно поменялось все. Отныне граждане Украины могут выезжать без самоизоляции, справок и тестов, они просто берут паспорт и едут", - сказал Лысюк.

По его словам, также не нужно больше устанавливать приложение "Дій Вдома". Ослабление ограничений будет касаться граждан Украины с временно оккупированных территорий.

Что касается КПВВ, постановление действует в полном объеме и на админграницах с временно оккупированными территориями. Мы будем просто пропускать граждан Украины, как и до карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее переселенцам разрешили без прописки получать права и регистрировать автомобиль.