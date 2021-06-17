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Сутки на Донбассе: боевики трижды стреляли из запрещенного оружия
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17 июня 2021, 17:56 20

Сутки на Донбассе: боевики трижды стреляли из запрещенного оружия

17 июня 2021, 17:56 20
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 июня, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в зоне проведения ООС в Донбассе было зафиксировано 3 обстрела

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Луганского российские оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В штабе также рассказали, что в районе Водяного, что на Приазовье, боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих подразделений Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь", - сообщили в ООС.

Также в течение суток саперы разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции.

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