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09 червня 2021, 12:43 84

Печерський суд не захистив честь і гідність брата Єрмака від нардепа Лероса

09 червня 2021, 12:43 84
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Фото з відкритих джерел
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Печерський райсуд столиці відмовив брату голови Офісу Президента Денису Єрмаку у задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації до позафракційного народного депутата Гео Лероса

Як передає RegioNews, відповідна інформація оприлюднена у Єдиному реєстрі судових рішень.

У задоволенні позову Особа_1 до Особа_2 про захист честі, гідності та ділової репутації – відмовити, - йдеться у резолютивній частині рішення.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Зазначається, що позивач просив спростувати поширену депутатом наступну інформацію: "Особа_4 через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".

У мотивувальній частині йдеться, що суд, ухвалюючи рішення, повинен визначати характер інформації та з`ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням, які не підлягають спростуванню.

Суд також вказав, що надані позивачем скріншоти інтернет-сторінок не засвідчені відповідно до вимог законодавства щодо оформлення документів, а тому суд не може прийняти їх як доказ.

До того ж, із наданих скріншотів не вбачається порушення особистих немайнових прав позивача, у публікації не вказано про будь-які конкретні дії позивача, а лише зазначено про певну причетність позивача до дій його брата, - йдеться у рішенні.

Крім того, суд звернув увагу, що позивач не надав підтвердження того, що сторінка Гео Лероса у Фейсбуці є його "офіційною сторінкою" у соціальній мережі.

Зрештою суд дійшов висновку, що позовна заява в цій частині не підлягає задоволенню.

Також суд відмовив Єрмаку у стягненні з Лероса моральної шкоди у розмірі 1 гривня.

Інформацію про програний Денисом Єрмаком позов підтверджує і юридична компанія "Міллер", яка представляла інтереси Гео Лероса в суді.

Як повідомлялося, у жовтні 2020-го Єрмак і Тищенко подали до суду на Гео Лероса. Предмет обох позовних заяв – захист честі і гідності.

суд позов Гео Лерос Печерський суд відмова

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