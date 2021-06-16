Нардеп Лерос выиграл у Тищенко апелляцию в суде по защите чести и достоинства последнего

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Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, который ранее удовлетворил требования народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко о защите чести, достоинства к нардепу Гео Леросу

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса, передает RegioNews.

Адвокат в суде доказал, что оценочные суждения, согласно закону, не могут быть проверены на достоверность и поэтому не подлежат опровержению.

В частности речь идет о таких высказываниях Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных сделок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".

Как сообщалось ранее, 9 июня Печерский суд не защитил честь и достоинство брата Ермака от нардепа Лероса. Печерский райсуд столицы отказал брату главы Офиса Президента Денису Ермаку в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к внефракционному народному депутату Гео Леросу.