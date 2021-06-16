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16 червня 2021, 12:03 68

У Чернівцях ветерани правоохоронних органів пікетують ОДА з вимогою перерахунку пенсій

16 червня 2021, 12:03 68
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Фото ІА АСС
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Під стінами Чернівецької ОДА зібралися ветерани правоохоронних органів на мирний мітинг. Вони вимагають перерахунку пенсії, який належиться, згідно з законом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Пікетувальники зазначають, що їм не перераховують належним чином пенсії.

Вони наголошують на тому, що ті, хто йдуть на пенсію з військової служби зараз, мають на 40-60% вищі пенсії, ніж ті, які пішли на пенсію у 90-х роках, і вважають це соціальною несправедливістю.

Також протестувальники нагадують, що системі Міністерства внутрішніх справ відбулося підвищення заробітних плат удвічі.

Пікетувальники запрошують на зустріч голову Чернівецької ОДА та обласної ради. Вони хочуть передати чергове звернення до Кабміну та Президента України. Кажуть, якщо влада їх не почує, то готові перекривати дороги.

Як повідомлялося, на Кіровоградщині шахтарі вийшли на безстрокову акцію протесту. Прaцівники Інгульської шaхти оголосили про безстрокову акцію протесту: наразі заборгованість із заробітної плати складає 169 мільйонів гривень.

28 травня у Києві вкладники банку "Аркада" вийшли на протест. Вони вимагають допомогти їм добудувати квартири трьох ЖК: "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах".

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