В Черновцах ветераны правоохранительных органов пикетируют ОГА с требованием перерасчета пенсий

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Под стенами Черновицкой ОГА собрались ветераны правоохранительных органов на мирный митинг. Они требуют перерасчета пенсии, который надлежит, согласно закону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Пикетчики отмечают, что им не пересчитывают должным образом пенсии.

Они подчеркивают, что те, кто уходят на пенсию с военной службы сейчас, имеют на 40-60% более высокие пенсии, чем те, которые ушли на пенсию в 90-х годах, и считают это социальной несправедливостью.

Также протестующие напоминают, что в системе Министерства внутренних дел произошло повышение заработных плат вдвое.

Пикетчики приглашают на встречу председателя Черновицкой ОГА и областного совета. Они хотят передать очередное обращение в Кабмин и Президенту Украины. Говорят, если власть их не услышит, то готовы перекрывать дороги.

Как сообщалось, на Кировоградщине шахтеры вышли на бессрочную акцию протеста. Работники Ингульской шахты объявили о бессрочной акции протеста: сейчас задолженность по заработной плате составляет 169 миллионов гривен.

28 мая в Киеве вкладчики банка "Аркада" вышли на протест. Они требуют помочь им достроить квартиры в трех ЖК: "Патріотика", "Эврика" и "Патріотика на озерах".