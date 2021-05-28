У Києві вкладники банку "Аркада" вийшли на протест

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У Києві, 28 травня, вкладники банку "Аркада" вийшли на протест, вимагаючи допомогти їм добудувати квартири трьох ЖК: "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах"

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".

Близько сотні інвесторів прийшли під НБУ з вимогами надати інформацію щодо вирішення питання добудови та передачі квартир інвесторам", - йдеться у повідомленні.

Учасники акції мають намір провести мітинги також під Кабінетом Міністрів та Офісом президента України.

Мітингувальники хочуть звернути увагу чиновників на зупинене у 2018 році будівництво квартир трьох ЖК та звернутись з допомогою у вирішенні питання фінансування добудови.

Крім цього, планується хода учасників акції до пішохідного мосту на Майдані Незалежності, що біля Алеї Героїв Небесної Сотні, розгортання прапору на мосту, а також встановлення тематичної інсталяції під стінами Кабміну.

Раніше повідомлялось, що 2 квітня у Києві інвестори банку "Аркада" перекрили одну з центральних вулиць.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор ввів особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" і призначив куратора.