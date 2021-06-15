У Миколаєві серійна шахрайка ошукала пенсіонерів на чверть мільйона гривень

Фото: Нацполіція

У Миколаєві оперативники затримали серійну шахрайку, яка діяла за схемою "ваш родич у поліції". Вона представлялась жертвам адвокатом їхніх родичів, які потрапили до поліції, а вже потім приходила забрати кошти за свою "роботу"

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Аферистку впізнали постраждалі мешканці обласного центру - пенсіонери, віком від 81 до 90 років. Шахрайка ошукала стареньких на загальну суму 260 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Жінка підозрюється у вчиненні восьми таких епізодів, та за рішенням суду наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Відомо, що вона вчиняла злочини, перебуваючи на іспитовому терміні відбування покарання за пограбування. Їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше поліція Київської області затримала шахрайку, яку підозрюють у введенні в оману продавців магазинів і аптек і привласненні їхніх особистих речей.