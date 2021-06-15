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15 червня 2021, 10:28 40

Вірастюк під крики "Ганьба" склав присягу нардепа

15 червня 2021, 10:28 40
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Фото: Укрінформ
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Парламентарій Василь Віраюстюк приніс присягу народного депутата у Верховній Раді

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Нардеп зачитував присягу під крики опозиції "Ганьба!".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про визнання Вірастюка народним депутатом. На пленарному засіданні 15 червня зареєстровано 177 нардепів.

Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Рішення про реєстрацію Вірастюка народним депутатом підтримали 16 з 17 членів Центрвиборчкому.

Нагадаємо, 5 червня Верховний Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом.

9 червня ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом.

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