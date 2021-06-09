ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом
Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на проміжних виборах до Верховної Ради 28 березня від партії "Слуга народу"
Відповідне рішення ухвалено одноголосно на засіданні ЦВК у середу, передає RegioNews.
Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87, Вірастюка Василя Ярославовича, 1974 року народження, проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія "Слуга народу", - зачитав текст поставнови член ЦВК Андрій Гевко.
Як повідомлялося, 5 червня Верховний Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом.
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