Верховний Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом

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Велика палата Верховного суду визнала законним обрання кандидата у нардепи у 87 виборчому округу Василя Вірастюка

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву ЦВК.

Зазначається, що Велика палата Верховного Суду скасувала рішення від 23 травня, в якому йшлося про визнання протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів довиборів у Раду на 87-му окрузі.

"Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 правомірні, - рішення суду. Велика Палата Верховного суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня", - йдеться в повідомленні.

В ЦВК наголосили, що Велика палата Верховного Суду залишила у силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (і пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021).

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Тоді Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

24 травня Верховний Суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом. 25 травня ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду

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