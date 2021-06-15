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15 июня 2021, 10:28 2

Вирастюк под крики "Ганьба" принес присягу нардепа

15 июня 2021, 10:28 2
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Фото из открытых источников
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Парламентарий Василий Вираюстюк принес присягу народного депутата в Верховной Раде

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Нардеп зачитывал присягу под крики "Ганьба!".

Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Решение о регистрации Вирастюка народным депутатом поддержали 16 из 17 членов Центризбиркома.

Напомним, 5 июня Верховный Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом.

9 июня ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом.

Украина Слуга народа Верховная Рада нардеп Василий Вирастюк

 
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