У Києві відбулося прощання з учасником підпілля ОУН та політв’язнем Орестом Васкулом

Фото: Укрінформ

У неділю, 13 червня, в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з Орестом Васкулом – учасником збройного підпілля ОУН, головою Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язнем, українським політичним і громадським діячем

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що він помер 8 червня на 94-му році життя.

"Наш воїн, наш захисник Орест Васкул служив в ОУН, достойно пережив полон, радянські концтабори і завжди залишався цілісною людиною, за життя багато зробив для України”, - сказав представник ОУН після відспівування.

Васкула поховали з офіційним похоронним церемоніалом Міністерства оборони України та почесною вартою Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Поховали Васкула біля могили дружини і сина у Ясногородці на Київщині, де він мешкав з 1968 року після повернення із радянського полону у Воркуті.

Нагадаємо, нещодавно помер письменник, лауреат Шевченківської премії Михайло Слабошпицький.