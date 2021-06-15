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15 червня 2021, 10:59 414

Рада ухвалила закон про податкову амністію українців

15 червня 2021, 10:59 414
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила законопроект №5153 про введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України

"За" проголосували 243 нардепи, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

Вказано, що скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, внаслідок яких набуті об'єкти декларування.

Особи, які мають право на добровільне декларування та не скористалися ним, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового добровільного декларування активів, одержаних внаслідок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що податкова амністія в Україні не поширюватиметься на чиновників.

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