И. о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Глазков уходит в отставку

Об этом и. о. председателя Морадминистрации Глазков написал в Facebook в понедельник, передает RegioNews.

Некоторые новоназначенные чиновники заявляют, что меня очень сложно убрать с той должности, которую я занимаю, при этом даже не попытавшись меня спросить, готов ли я с ними работать. Поэтому хочу объявить свое решение: несмотря на то, что мое желание работать на благо государства не уменьшилось, я принимаю решение подать заявление об отставке и уйти с занимаемой должности, - написал он.

Первый заместитель председателя Морадминистрации Андрей Глазков исполняет обязанности руководителя ведомства с октября 2020 года.

Как сообщалось, 10 июня двух судей из коллегии, которая рассматривала "дело Стерненко" в апелляции, отправили в отставку. Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов подали заявления об увольнении с должности. Высший совет правосудия отправил их в отставку.