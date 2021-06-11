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11 червня 2021, 10:00 377

На Вінниччині затримали чоловіка при спробі підкупу офіцера СБУ

11 червня 2021, 10:00 377
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Фото: Facebook
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Вінницька спеціалізована прокуратура затримала українця за спробу дати неправомірну грошову вигоду службовій особі Управління СБУ

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Установлено, що громадянин України, розуміючи свої незаконні дії з організації азартних ігор, запропонував оперуповноваженому одного з відділів Управління СБУ в Вінницькій області грошову "винагороду" в розмірі 200 доларів щомісячно за не створення йому перешкод щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Офіцер негайно повідомив про цю "пропозицію" керівництво.

Чоловіка було затримано "на гарячому" під час передачі коштів офіцеру. Суму неправомірної вигоди в затриманого вилучено.

Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.

СБУ прокуратура розслідування затримання офіцер

 
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