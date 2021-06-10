На Харківщині закрили підпільний гральний заклад
Правоохоронці припинили діяльність незаконного грального закладу у смт. Нова Водолага Харківської області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.
Припинено діяльність незаконного грального центру, який, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу", надавав доступ до азартних ігор", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили техніку з встановленим відповідним програмним забезпеченням, що надавало можливість доступу до азартних ігор.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомлялося раніше, 26 січня в Одесі оголосили підозру організаторам підпільного казино. Троє жителів Ізмаїльського району контролювали роботу підпільного грального закладу в обласному центрі.