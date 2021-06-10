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10 червня 2021, 12:39 73

На Харківщині закрили підпільний гральний заклад

10 червня 2021, 12:39 73
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Фото: khar.gp.gov.ua
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Правоохоронці припинили діяльність незаконного грального закладу у смт. Нова Водолага Харківської області 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.

Припинено діяльність незаконного грального центру, який, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу", надавав доступ до азартних ігор", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили техніку з встановленим відповідним програмним забезпеченням, що надавало можливість доступу до азартних ігор.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося раніше, 26 січня в Одесі оголосили підозру організаторам підпільного казино. Троє жителів Ізмаїльського району контролювали роботу підпільного грального закладу в обласному центрі.

прокуратура поліція штраф Харківська область гральний бізнес

 
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