На Харківщині закрили підпільний гральний заклад

Фото: khar.gp.gov.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.

Припинено діяльність незаконного грального центру, який, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу", надавав доступ до азартних ігор", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили техніку з встановленим відповідним програмним забезпеченням, що надавало можливість доступу до азартних ігор.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося раніше, 26 січня в Одесі оголосили підозру організаторам підпільного казино. Троє жителів Ізмаїльського району контролювали роботу підпільного грального закладу в обласному центрі.