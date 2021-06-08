11:26  08 червня
Президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3% - опитування
10:26  08 червня
В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад 150 тисяч людей
17:59  08 червня
Зведення ООС: за добу два ворожих обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
08 червня 2021, 17:59 20

Зведення ООС: за добу два ворожих обстріли, втрат немає

08 червня 2021, 17:59 20
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі, від початку доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції українських військ зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших військових немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК проінформувала представників СММ ОБСЄ”, - йдеться в повідомленні.

Також у штабі додали, що за добу сапери в зоні ООС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів на Донбасі.

Донбас ООС війна обстріли АТО звіт

Більше 40% українців пов'язують економічну кризу з корупцією в країні - опитування
08 червня 2021, 11:12
Від початку доби на Донбасі зафіксовано два нових порушення режиму "тиші"
08 червня 2021, 08:09
Бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає
07 червня 2021, 18:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram