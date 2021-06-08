Зведення ООС: за добу два ворожих обстріли, втрат немає

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Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі, від початку доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції українських військ зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших військових немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК проінформувала представників СММ ОБСЄ”, - йдеться в повідомленні.

Також у штабі додали, що за добу сапери в зоні ООС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів на Донбасі.