Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет
9 июня в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В частности, в районе Новотошковского боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.
В штабе ООС добавили, что ситуация на фронте полностью контролируется украинскими военнослужащими.
В течение суток саперы разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.
Напомним, сутками ранее в зоне ООС также было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.