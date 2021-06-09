Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет

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9 июня в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, в районе Новотошковского боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что ситуация на фронте полностью контролируется украинскими военнослужащими.

В течение суток саперы разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС также было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.