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Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет
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09 июня 2021, 17:59 28

Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет

09 июня 2021, 17:59 28
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Фото: из открытых источников
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9 июня в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, в районе Новотошковского боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что ситуация на фронте полностью контролируется украинскими военнослужащими.

В течение суток саперы разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС также было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

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