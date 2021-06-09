ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на промежуточных выборах в Верховную Раду 28 марта от партии "Слуга народа"
Соответствующее решение принято единогласно на заседании ЦИК в среду, передает RegioNews.
Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87, Вирастюка Василия Ярославовича, 1974 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - зачитал текст постановления член ЦИК Андрей Гевко.
Как сообщалось, 5 июня Верховный Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом.
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