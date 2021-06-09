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09 июня 2021, 12:56 136

Апелляцию по мере пресечения Семёну Семенченко перенесли

09 июня 2021, 12:56 136
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Фото из открытых источников
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Апелляцию по мере пресечения Семёну Семенченко перенесли на неопределённый срок, поскольку судьи заявили самоотвод

Об этом сообщает PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Под зданием Киевского апелляционного суда собрались матери погибших бойцов батальона "Донбасс" в поддержку Семена Семенченко. Но заседание перенесли.

Двое из трёх судей заявили, что проходят по другому делу, где адвокат Семенченко Владислав Добош оказывал на них давление. Завтра утром произойдет автораспределение новых судей и будет назначены дата и время нового заседания, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей. Экс-нардепа подозревают в создании частной военной компании.

Семен Семенченко суд апелляция арест самоотвод судьи

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