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08 червня 2021, 12:19 7

Малюська вважає, що за 10 років вплив олігархів має зменшитися в Україні

08 червня 2021, 12:19 7
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр юстиції Денис Малюська впевнений, що протягом 10 років, поки буде діяти законопроєкт про олігархів, їх вплив істотно зменшитися, проте повністю позбутися його навряд чи вдасться

Про це голова Мін'юсту розповів в інтерв'ю "НВ", передає RegioNews.

Ми сподіваємось, що за цей час вплив олігархів істотно зменшиться. Також за цей період часу буде розроблено і кілька років ефективно працюватиме інше законодавство, спрямоване на послаблення впливу олігархів. Мова йде про регулювання лобізму і антимонопольне регулювання", - зазначив Малюська.

За його словами, протягом 10 років будуть "створені сильні інститути й в країні зникне необхідність в такому трохи екзотичному інструменті, як закон про олігархів".

Також міністр вважає, що повністю позбутися впливу олігархів навряд чи вдасться.

Багаті люди завжди залишаться впливовими. І якимось чином будуть прямо, чи ні впливати на політику, чи медіа. Цього навряд чи вдасться уникнути", - додав він.

Нагадаємо, 2 червня у Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Раніше у Мін'юсті назвали перших двох осіб, які можуть потрапити до реєстру олігархів.

Мінюст гроші Денис Малюська законопроєкт олігархи

 
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