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07 червня 2021, 15:31 352

ФОПи почнуть отримувати карантинні виплати вже на цьому тижні - Кабмін

07 червня 2021, 15:31 352
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Фото: з відкритих джерел
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ФОПи та працівники малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні, почнуть отримувати виплати державної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень з понеділка, 7 червня

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

В Офісі президента розповіли, що всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання допомоги через локдаун.

Вже здійснено виплату матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств на суму 1,4 млрд грн.

Кошти отримали 175 тисяч осіб... Решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати восьми тисяч ФОПам. На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень.

Кабмін карантин підприємці локдаун ФОП

 
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