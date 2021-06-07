Зеленский назвал условие, при котором на референдум вынесут вопрос об олигархах

Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, если в Верховной Раде будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинский референдум

Об этом он сказал на форуме "Украина 30", пишет RegioNews.

В частности, он заявил, что не хочет, чтобы в Украине были олигархи, так как это большое "политическое загрязнение имиджа" за рубежом. Зеленский также отметил, что во время его каденции в стране должны избавиться от всех олигархов.

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка - общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума", - заявил Зеленский.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.