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04 червня 2021, 20:39 601

Україна збільшує миротворчий контингент у Конго – рішення РНБО

04 червня 2021, 20:39 601
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони погодила питання щодо направлення персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні РНБО під головуванням Президента України.

Члени Ради нацбезпеки і оборони погодили питання про направлення персоналу для участі України у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.

Там уже є наш контингент. Зараз він буде на невелику кількість, але збільшуватись. Питання прийняте одноголосно, - заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Також зазначається, що порядок денний засідання РНБО містив вісім питань. Серед них, зокрема, відповідно до доручення Глави держави від 27 квітня під час перебування в Херсоні, члени Ради нацбезпеки і оборони розглянули питання забезпечення додаткової безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, сьогодні в РНБО назвали умову відновлення авіасполучення з Білоруссю. Розв'язання питання відновлення авіаційного сполучення України з Білоруссю залежатиме від того, як керівництво цієї поводитиметься з політичними в'язнями.

Також Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав про відмову Німеччини та Франції надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО в 2008 році. Після цього була російська окупація Криму та напад на Грузію.

РНБО миссия ООН Олексій Данилов порядок денний

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