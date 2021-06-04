Украина увеличивает миротворческий контингент в Конго - решение СНБО

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Совет национальной безопасности и обороны согласовал вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Соответствующее решение принято на заседании СНБО под председательством Президента Украины.

Члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Там уже есть наш контингент. Сейчас он будет на небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принят единогласно, - заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также отмечается, что повестка дня заседания СНБО содержала восемь вопросов. Среди них, в частности, в соответствии с поручением Главы государства от 27 апреля во время пребывания в Херсоне, члены Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос обеспечения дополнительной безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Как сообщалось, сегодня в СНБО назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью. Решение вопроса возобновления авиационного сообщения Украины с Беларусью будет зависеть от того, как руководство этой страны будет обращаться с политическими заключенными.

Также Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская оккупация Крыма и нападение на Грузию.