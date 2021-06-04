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04 червня 2021, 17:41 17

Любченко став членом РНБО

04 червня 2021, 17:41 17
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Фото з відкритих джерел
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Віцепрем'єра - міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексія Любченка 4 червня ввели до складу Ради національної безпеки й оборони

Про це в ході брифінгу повідомив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише RegioNews

За його словами, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Любченка.

Нагадаємо, що Любченка призначили на посаду віцепрем'єра - міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 20 травня.

Україна РНБО політика РНБО Олексій Данилов

 
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