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03 червня 2021, 18:27 11

Сьогодні в Україну надійде ще понад 700 тис. доз COVID-вакцини

03 червня 2021, 18:27 11
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні очікується доставка в Україну 705 600 COVID-вакцини AstraZeneca у рамках глобальної ініціативи COVAX

Про це повідомили в представництві ЮНІСЕФ в Україні, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Літак з черговою партією вакцин мав би прибути в аеропорт Бориспіль орієнтовно о 18 годині.

Сьогодні в Україну прибуває нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX, - сказали в представництві.

Зазначається, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca. Зокрема, медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами.

В ЮНІСЕФ нагадали, що це уже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX.

Як повідомлялося, в Україні розпочався запис на COVID-вакцинацію для переселенців.

Учор Буковина отримала чергову партію вакцини Comirnaty. У Чернівецьку область надійшла чергова партія вакцини Comirnaty, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

вакцина ООН МОЗ COVID-19 Astrazeneca/Covishield

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