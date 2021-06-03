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На Донбасі вже другу добу зберігається "тиша", жодного ворожого обстрілу
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03 червня 2021, 17:57 7

На Донбасі вже другу добу зберігається "тиша", жодного ворожого обстрілу

03 червня 2021, 17:57 7
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Фото з відкритих джерел
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У четвер, 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили на передовій.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

ООС Україна війна бойовики ЗСУ

 
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