На Донбасі вже другу добу зберігається "тиша", жодного ворожого обстрілу
У четвер, 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Зазначається, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили на передовій.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.
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