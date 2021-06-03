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03 червня 2021, 11:19 96

Голова НАЗК розкритикував нові положення закону про зміну е-декларування

03 червня 2021, 11:19 96
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Фото: з відкритих джерел
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У Національному агентстві з запобігання корупції вважають, що чиновники зможуть зловживати положеннями закону про е-декларування, щоб одночасно обіймати державні посади та очолювати бізнес

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Відтепер чиновники зможуть зловживати положеннями закону, щоб одночасно обіймати державні посади та очолювати бізнес, а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам", - розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, все це може вплинути на об'єктивність рішень цих посадових осіб, а також допоможе їм уникати відповідальності за свої дії.

Крім того, зазначається, що цей закон скасовує необхідність декларувати обмінно-валютні операції і встановлює додатковий час для чиновників, щоб вийти з бізнесу.

Раніше повідомлялось, що керівництво всіх фракцій Парламенту зареєстрували законопроєкт № 5253, яким пропонують позбавити Національне агентство з питань запобігання корупції права виявляти фіктивні витрати політичних партій.

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