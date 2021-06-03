Голова НАЗК розкритикував нові положення закону про зміну е-декларування
У Національному агентстві з запобігання корупції вважають, що чиновники зможуть зловживати положеннями закону про е-декларування, щоб одночасно обіймати державні посади та очолювати бізнес
Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Відтепер чиновники зможуть зловживати положеннями закону, щоб одночасно обіймати державні посади та очолювати бізнес, а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам", - розповів голова НАЗК Олександр Новіков.
За його словами, все це може вплинути на об'єктивність рішень цих посадових осіб, а також допоможе їм уникати відповідальності за свої дії.
Крім того, зазначається, що цей закон скасовує необхідність декларувати обмінно-валютні операції і встановлює додатковий час для чиновників, щоб вийти з бізнесу.
Раніше повідомлялось, що керівництво всіх фракцій Парламенту зареєстрували законопроєкт № 5253, яким пропонують позбавити Національне агентство з питань запобігання корупції права виявляти фіктивні витрати політичних партій.