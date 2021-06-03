ВАКС відправив за ґрати суддю на шість років за хабар у тисячу євро
У четвер, 3 червня, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба САП.
Судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.
ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні 1 тисячі євро неправомірної вигоди за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.
Відомо, що Білик затримали ще в червня 2017 року в приміщенні Броварського міськрайонного суду, а 1 тис. євро вилучили прямо у кабінеті судді.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тисяч доларів обіцяв посприяти у приватизації готельного комплексу.