ВАКС відправив за ґрати суддю на шість років за хабар у тисячу євро

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Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба САП.

Судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.

ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні 1 тисячі євро неправомірної вигоди за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

Відомо, що Білик затримали ще в червня 2017 року в приміщенні Броварського міськрайонного суду, а 1 тис. євро вилучили прямо у кабінеті судді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тисяч доларів обіцяв посприяти у приватизації готельного комплексу.