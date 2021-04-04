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04 квітня 2021, 15:22 5

"Свобода" вимагає перевиборів у 87 окрузі на Івано-Франківщині

04 квітня 2021, 15:22 5
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У "Свободі" виборчу кампанію назвали брудною і фальсифікованою
У "Свободі" виборчу кампанію назвали брудною і фальсифікованою
Фото з відкритих джерел
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Всеукраїнське об'єднання "Свобода" вимагає перевиборів на окрузі №87 в Івано-Франківській області через масові порушення при голосуванні та підрахунку результатів.

Про це лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомив у Телеграмі, інформує RegioNews.

Брудна виборча кампанія опонентів не надала їм остаточної перемоги. Ставленики олігархів Шевченко і Вірастюк, попри мільйонні ресурси, підкуп виборців, кампанію очорнення та численні порушення виборчого законодавства на дільницях, не змогли отримати перемогу. Для отримання потрібного їхнім господарям результату вони вдалися до застосування адмінресурсу і прямого тиску народних депутатів партії "Слуга народу" та партії "За майбутнє" на членів окружної виборчої комісії", - зазначив Тягнибок.

Лідер "Свободи" вважає, що нинішні довибори повернули українців у часи режиму Януковича, але навіть тоді на Прикарпатті не було такого виборчого свавілля. На думку Тягнибока, Україна стала свідком відпрацювання сценарію проведення наступних парламентських виборів з метою закріплення зеленої антиукраїнської влади.

Враховуючи викладене, результати довиборів до Верховної Ради України на 87-му окрузі не визнаємо і вимагаємо провести перевибори, а винних у фальсифікації та зриві волевиявлення громади Прикарпаття — притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством", - підсумував Тягнибок.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області стронгмен, кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переміг кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка з різницею в 749 голосів. "Свободівець" Руслан Кошулинський посів третє місце.

Івано-Франківська область вибори ВО Свобода результат Василь Вірастюк Олександр Шевченко

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