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01 червня 2021, 17:12 195

Рада хоче спростити видачу паспортів мешканцям ОРДЛО і Криму

01 червня 2021, 17:12 195
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект №4564, яким пропонується спростити оформлення українських паспортів для громадян, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Документ підтримали 315 народних обранців. Він передбачає, що мешканці окупованих територій Донбасу і Криму можуть звернутися у будь-яке відділення Державної міграційної служби та отримати документи, що засвідчують особу, або вклеїти фотографію у паспорт.

Таким же шляхом вони зможуть поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання - у Луганську, Донецьку чи Сімферополі.

Також у законопроєкті пропонується скасувати довідку про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Щодо отримання першого паспорта громадянина України, то автори документу пропонують реєструвати за місцем проживання на окупованих територіях на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або на основі реєстрації батьків, вказаної у їхніх паспортах.

Нагадаємо, раніше Комітет рекомендував депутатам вивести з обігу паперові паспорти.

ОРДЛО паспорт закон Верховна Рада документ

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