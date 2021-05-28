Комітет рекомендував депутатам вивести з обігу паперові паспорти

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Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

За словами голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, який представив проект закону, його потрібно прийняти, оскільки вже закінчуються бланки паспортів у формі книжечки. Також їх легше підробити.

Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати. До того, ж за 2019-2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів”, - заявив Соколюк.

Він зазначив, що ті паперові паспорти, які є в громадян, будуть діяти, і це передбачено в законопроєкті.

Нові паперові паспорти видавати не будуть, громадяни, яким виповниться 25 і 45 років, отримуватимуть ID-картки.

Нагадаємо, раніше Денісова розповіла, скільки жителів Донбасу мають російські паспорти.