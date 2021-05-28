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28 травня 2021, 17:25 1518

Комітет рекомендував депутатам вивести з обігу паперові паспорти

28 травня 2021, 17:25 1518
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Фото: із відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував депутатам прийняти проєкт закону №3986, який скасує видачу паперових паспортів

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

За словами голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, який представив проект закону, його потрібно прийняти, оскільки вже закінчуються бланки паспортів у формі книжечки. Також їх легше підробити.

Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати. До того, ж за 2019-2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів”, - заявив Соколюк.

Він зазначив, що ті паперові паспорти, які є в громадян, будуть діяти, і це передбачено в законопроєкті.

Нові паперові паспорти видавати не будуть, громадяни, яким виповниться 25 і 45 років, отримуватимуть ID-картки.

Нагадаємо, раніше Денісова розповіла, скільки жителів Донбасу мають російські паспорти.

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