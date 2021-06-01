У Раді хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях

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Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, згідно з яким передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських місцях. За документ проголосували 339 нардепів

Як передає RegioNews, про це стало відомо під час трансляції засідання Ради.

Серед іншого, даний законопроєкт пропонує заборонити рекламу пристроїв нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами.

Окрім того, хочуть заборонити рекламну викладку продукції у місцях продажів. Також, 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.

Заборона на вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада під час засідання 1 червня схвалила за основу проєкт закону про основи регіональної державної політики.