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01 червня 2021, 14:57 7

На Сумщині затримали росіянина, який хотів незаконно перетнути кордон

01 червня 2021, 14:57 7
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Фото: ДПСУ
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У Сумській області прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався незаконно перейти кордон

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Чоловік намагався вночі перейти державний кордон України. Після затримання він назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином. У нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав у лісі.

Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді.

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