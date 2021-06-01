На Сумщині затримали росіянина, який хотів незаконно перетнути кордон

Фото: ДПСУ

У Сумській області прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався незаконно перейти кордон

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Чоловік намагався вночі перейти державний кордон України. Після затримання він назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином. У нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав у лісі.

Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді.