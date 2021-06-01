Названо приблизну кількість українців, які могли безсимптомно перехворіти на COVID-19

За оцінками експертів, орієнтовно 20% населення України могло безсимптомно перехворіти на COVID-19

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, пише RegioNews.

"Майже неможливо підрахувати кількість безсимптомних пацієнтів, але, за оцінками експертів, це орієнтовно 20% населення", - завив він.

Радуцький також додав, що, враховуючи досвід минулого року, можна припустити, що наступна хвиля пандемії "буде очікувати нас восени".

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що послаблення карантинних обмежень в Україні може відбутися вже влітку.